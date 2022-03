Aliose repart sur la route avec un nouveau show

«On avait projeté les images du clip «J’ai oublié», que Benohit a réalisé, lors de «Tous ensemble pour la musique» sur France 2 en 2020. On a trouvé ça tellement beau que cela nous a stimulés à monter un spectacle entier avec ses illustrations», raconte Alizé. Dans sa nouvelle formule, Aliose se présente sur scène avec le magicien de l’image et le multi-­instrumentiste Arno Cuendet. «Ils se font face et travaillent de concert. Notre musique dirige les crayons du dessinateur et ses œuvres sont projetées en live sur un grand rideau de fil blanc», décrit-elle. Si le talent de tous n’est plus à prouver, faire cohabiter leurs différentes formes d’art n’a pourtant pas été chose facile. «La difficulté a été de trouver la juste mesure, la bonne alchimie, afin que les gens ne regardent pas que les images.»