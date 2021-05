Clip de «It’s Lovely» : Aliose se montre tendrement complice

Le duo nyonnais a dévoilé un clip à l’ambiance printanière pour «It’s Lovely».

C’est une tranche de sa vie que partage le duo Aliose dans la vidéo d’«It’s Lovely». Au gré d’images personnelles, on découvre, entre autres, que Xavier Michel est plus adroit à la guitare que sur un vélo, ou qu’Alizé Oswald aime les glaces et sait bricoler de très jolies couronnes de fleurs.