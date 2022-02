Football – Aliou Cissé, sélectionneur «Rasta Rockett» devenu champion d’Afrique

Aliou Cissé est devenu le héros de tout un peuple, dimanche soir à Yaoundé, lorsque le Sénégal a remporté la CAN aux tirs au but contre l’Égypte.

Il s’appelle Aliou Cissé, il n’a que 45 ans, pourtant il préside aux destinées du Sénégal depuis le 4 mars 2015 – soit presque sept ans. Sélectionneur de couleur – ils sont peu dans ce cas –, il s’affiche avec des dreadlocks et une casquette, au bord de sa ligne de touche. C’est le sélectionneur le plus «Rasta Rockett» actuellement.

Il est désormais un monument national. Dimanche soir, «son» Sénégal a enfin vaincu le signe indien et remporté son premier grand titre, la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le Sénégal s’est en effet imposé 4-2 aux tirs au but (0-0 après prolongations). Un sacré retour de manivelle pour le natif de Ziguinchor, cette «petite» ville de quelque 200’000 habitants située au sud du Sénégal. Et le retour à Dakar, lundi, a été triomphal.

À son adolescence, Aliou Cissé intègre le centre de formation de Lille. Il y restera plusieurs années, avant de rejoindre les Ardennes et le club de Sedan durant deux saisons. Mais il connaîtra son apogée au Paris Saint-Germain. Il y sera vice-champion de France en 2000. La même année, il est finaliste de la Coupe de la Ligue avec son club. Après une pige à Montpellier lors de la saison 2001-2002, il tentera l’aventure dans le championnat anglais, à Birmingham et à Portsmouth. Il termine cependant sa carrière en France en revenant à Sedan, puis à Nîmes.

Cette victoire en finale de la CAN est une douce revanche pour Aliou Cissé. En tant que joueur, le Sénégalais avait participé à une finale de la Coupe d’Afrique des nations. C’était le 13 février 2002 contre le Cameroun. Là encore, le score final était resté nul et vierge, et il avait fallu une séance de tirs au but pour déterminer le vainqueur. Cissé avait été l’un des tireurs malheureux du Sénégal, et le Cameroun s’était imposé (3-2 tab).