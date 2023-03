Football : Alisha Lehmann a rejeté les avances d’une plateforme érotique

Très populaire sur les réseaux sociaux, l’attaquante bernoise a reçu une offre supérieure à 100’000 francs pour promouvoir le site My.Club, principal concurrent de Only Fans.

Au contraire, ceux-ci lui ouvrent des portes lucratives. Récemment, la joueuse d’Aston Villa passée auparavant par Young Boys, West Ham et Everton a été approchée par My.Club pour devenir son égérie. Selon la presse britannique, cette plateforme érotique - décrite comme le concurrent principal du désormais célèbre réseau OnlyFans - lui aurait offert l’équivalent de 110’000 francs pour qu’elle produise du contenu.

La proposition aurait été soumise par Mike Ford, vice-président de My.Club. Ce dernier se serait directement adressé à la jeune femme de 24 ans via une lettre. «Compte tenu de votre nombre croissant de fans, My.Club aimerait vous proposer de créer un compte, lui a-t-il fait savoir dans des propos relayés par les médias britanniques. Vous pouvez publier des photos d’entraînement, des «thirst traps» (ndlr: publications aguicheuses) et répondre personnellement aux questions des fans, sans avoir à gérer les gens qui se glissent dans vos messages privés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.»