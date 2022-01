Football : Alisha Lehmann en couple avec un Villan?

La joueuse bernoise d’Aston Villa affiche depuis un mois sa complicité avec Douglas Luiz, milieu de terrain de l’équipe masculine.

Dix mois après, Alisha Lehmann (22 ans) semble avoir retrouvé l’amour. Début mars, l a B ernoise s’était séparée de la Lucernoise Ramona Bachmann, sa coéquipière en équipe nationale, après trois ans de vie commune. De toute évidence, le cœur de la sportive suisse la plus suivie (5,6 millions d’abonnés sur Instagram) n’est aujourd’hui plus à prendre.

Entretemps Lehmann a rejoint Aston Villa, où elle a fait la connaissance de Douglas Luiz (23 ans), milieu de terrain au sein de l’équipe masculine. En plus du club et de leur passion pour le ballon rond , la Suissesse et le Brésilien possèdent visiblement bien d’autres points en commun. Mi-novembre, Douglas Luiz est apparu sur une story Instagram d’Alisha Lehmann, où les deux tourtereaux partageaient un baiser. Depuis, ils affichent de plus en plus leur complicité sur les réseaux sociaux.