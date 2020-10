Football : Alisha Lehmann est mieux payée sur Instagram que par West Ham

Le compte Instagram de la joueuse de la Nati compte 1,5 million d’abonnés. Il lui rapporte plus d’argent que son activité de joueuse professionnelle.

La renommée d’Alisha Lehmann dépasse largement les spécialistes du football féminin. La Bernoise est suivie par plus de 1,5 million de personnes sur le réseau social Instagram. Elle était déjà la première athlète suisse à dépasser le million d’abonnés, il y a quelque mois .

Dans le podcast «What The Football?», qui s’intéresse aux femmes professionnelles dans le monde du ballon rond, la joueuse s’est exprimée quant à son succès sur la Toile. Alisha Lehmann compte plus de 1,5 millions de fans sur les réseaux sociaux et peut donc largement prétendre au statut influenceuse.