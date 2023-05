Football: Alisha Lehmann marque, Aston Villa en démonstration

Alisha Lehmann a inscrit le 16e but de sa carrière dans le championnat anglais.

Remplaçante lors des deux derniers matches de son équipe, Alisha Lehmann a profité de sa titularisation dimanche pour faire trembler les filets, lors de la victoire 5-0 d’Aston Villa sur le terrain de Reading. La Bernoise aux 13,1 millions de followers sur Instagram a inscrit le 2e but de son équipe, peu avant la pause (41e). L’ailière de 24 ans a profité d’un excellent travail préparatoire de Rachel Daly pour inscrire son 4e but de l’exercice, le 16e de sa carrière dans le championnat anglais. Ce succès permet au club de Birmingham de consolider sa 5e place au classement.

En tête du championnat, le duel pour le titre devrait se jouer entre Manchester United et Chelsea. Les Mancuniennes comptent 4 points d’avance sur les Blues, qui ont disputé 2 matches de moins. Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs dimanche prochain en finale de la Coupe d’Angleterre. Une affiche qui se jouera à Wembley, devant près de 90’000 personnes (guichets fermés).

Bonne opération d’Arsenal

Arsenal, éliminé la semaine dernière à la 118e en demi-finales retour de la Ligue des championnes, peut encore espérer accrocher la 3e place, synonyme de qualification pour la C1. Les coéquipière de Lia Wälti et Noelle Maritz, qui ont joué tout le match lors du succès face à Leicester vendredi (1-0), possèdent 3 points de retard sur City, battu par Liverpool (2-1). Et les Skyblues ont joué deux matches de plus.