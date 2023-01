Football: Alisha Lehmann retrouve l’équipe de Suisse

La nouvelle entraîneuse de la Nati au féminin a dévoilé la première sélection de son règne. Elle compte 26 noms et quelques nouveautés. Alisha Lehmann fait son retour, tandis que la gardienne Noemi Benz (18 ans/Aarau), ainsi que les milieux Alena Bienz (19 ans/Cologne/All) et Smilla Vallotto (18 ans/Stabaek/Nor) vont vivre leur premier rassemblement.

«Son initiative montre qu’Alisha est motivée et prête à faire son retour.»

La deuxième chance de Lehmann

C’est la joueuse aux 11,3 millions de followers sur Instagram, 33 sélections et 6 buts, qui a fait le premier pas, a assuré Inka Grings. «Le premier signal est venu d’Alisha, a confirmé la nouvelle sélectionneuse. Son initiative montre qu’elle est motivée et prête à faire son retour. Pour moi, tout le monde mérite une deuxième chance.» Une bonne nouvelle pour tout le monde, à quelques mois de s’envoler pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, l’été prochain.