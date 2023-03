Tour d’Europe des Suissesses: Alisha Lehmann réussit un doublé, Ramona Bachmann décisive

Lehmann et ses coéquipières ont vécu un joli dimanche. IMAGO/Pro Sports Images

«Je suis footballeuse à cent pour cent». Lors de son retour en équipe de Suisse lors d’un stage à Marbella mi-février, Alisha Lehmann avait tenu à remettre les points sur les i. Celle qui compte 12,2 millions de followers sur Instagram est avant tout une sportive professionnelle. Elle l’a encore montré dimanche, en inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive lors de la facile victoire d’Aston Villa contre Leicester (5-0).

La Bernoise de 24 ans a d’abord permis au 5e de Premier League, invaincu depuis sept journées, de doubler la mise en reprenant victorieusement un centre venu de la gauche (34e). Puis l’ailière s’est défaite du marquage adverse pour clore les débats (73e).

Entre-temps, Lehmann avait offert un caviar à Rachel Daly (55e). Il s’agit du 4e doublé de sa carrière dans l’élite anglaise, qu’elle fréquente depuis la saison 2018/19.

Un championnat relancé

Arsenal – avec Lia Wälti et Noelle Maritz – a bien digéré sa défaite en quarts de finale aller de la Ligue des championnes, mardi à Munich (1-0). Les Gunners se sont imposées 5-1 sur la pelouse de Tottenham et se relancent totalement dans la course au titre. Elles profitent du faux pas de Chelsea, battu 2-0 et dépassé par City, qui partage désormais la tête du classement avec Manchester United. Les deux équipes mancuniennes, 38 points, comptent cependant un match de plus que les Blues (37 pts) et qu’Arsenal (35 pts). À six journées de la fin, le suspense demeure entier.

En Bundesliga, le Bayern Munich a remporté le choc au sommet face à Wolfsburg (1-0) grâce à un penalty transformé à la 84e par l’Anglaise Georgia Stanway. Les Bavaroises prennent ainsi la tête du classement, avec un point d’avance sur les Louves. Le Hoffenheim de Luana Bühler (vainqueur 2-0 contre Essen) et l’Eintracht Francfort de Géraldine Reuteler (qui compte un match de moins), pointent à 8 longueurs de la première place.

Le Barça s’envole

Comme il y a une semaine chez les hommes, le FC Barcelone – Ana-Maria Crnogorcevic était titulaire – a remporté le Clasico, confortant son rang de leader. Grâce à un penalty de la Suédoise Fridolina Rolfö (77e), les Catalanes – 23 matches, 69 points, 99 buts marqués et 5 encaissés – se sont imposées 1-0 contre les Madrilènes. Elles possèdent 13 points d’avance sur le Real Madrid et sur le Levante UD de Viola Calligaris et Livia Peng. En bas du classement, Gaëlle Thalmann et le Bétis ont dû se contenter d’un point face à Villarreal (1-1) et restent à l’avant-dernière place de la Liga.

Bachmann offre la victoire au PSG

Ramona Bachmann a de nouveau tiré son épingle du jeu. La Lucernoise a été l’unique buteuse lors de la victoire du PSG sur le terrain de Montpellier (1-0). La récente lauréate de la Swiss Football Night 2022 a trouvé la faille d’un tir au ras du poteau à l’orée de la surface (40e). La No 10 parisienne signe ainsi son 6e but de l’exercice, son 4e depuis le début de l’année. Cette rencontre a été marquée par l’expulsion directe de Kadidiatou Diani et Lisa Schmitz après un échange de coups.

Ce succès permet aux Parisiennes de rester à un point de l’Olympique lyonnais. Les championnes d’Europe en titre, surprises par Chelsea en C1 mercredi (défaite 1-0), ont écrasé Guingamp 6-0. Elles ont surtout récupéré Ada Hegerberg. La buteuse norvégienne, éloignée des terrains depuis 7 mois en raison d’une blessure, a fait son entrée en jeu à la 70e minute et a trouvé le chemin des filets sur son premier ballon (71e). Le retour de la première joueuse à avoir décroché un Ballon d’or est une excellente chose pour l’OL, dans l’optique de son match retour face aux Blues jeudi en Ligue des championnes.