Football : Alisha Lehmann s’engage avec Aston Villa

La milieu de terrain de 22 ans quitte West Ham, qui l’avait prêtée à Everton, une partie de la saison dernière, pour s’engager avec Aston Villa.

La durée de ce contrat n’est pas précisée. De son côté, West Ham salue l’adaptation de la milieu de terrain, qui était arrivée à l’été 2018 de Young Boys. Sa première saison avait été couronnée de succès, avec neuf buts marqués et une nomination au titre de «Jeune joueuse de l’année».

«Un potentiel incroyable»

De son côté les Villans et leur coach Carla Ward se réjouissent de profiter de la polyvalence offensive de l’internationale suisse. «Je suis ravi qu’elle ait signé et j’ai hâte de travailler avec elle. Alisha est un ajout très intéressant au groupe», déclarait la coach qui veut aussi la faire progresser: «Alisha vient avec de l’expérience et un potentiel incroyable».