Alisha Lehmann va sortir un morceau de rap

Alisha Lehmann sait faire le buzz. Footballeuse la plus suivie sur Instagram – près de 16 millions de followers –, la Bernoise de 24 ans était l’invitée de l ’émission «Unlocked» sur la BBC , afin de parler de sa vie personnelle, de ses passions et de ses passe-temps.

«C’est Instagram, pas le monde réel»

Mais le présentateur a insisté. L’ailière aux 45 sélections sous le drapeau a alors rappé une phrase: «Strutting with my necklace on, it’s AL baby that’s my name.» (Je me balade avec mon collier, c’est AL bébé, c’est mon nom.). Elle a ensuite précisé qu’elle ne voulait pas sortir un album. «Je suis footballeuse», a rappelé la joueuse d’Aston Villa.