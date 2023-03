Football: Alisha Lehmann veut devenir maman durant sa carrière

«Pourquoi devrais-je changer pour des gens qui ne me connaissent même pas? Si je veux me maquiller pour un match, je le fais»

L’ailière d’Aston Villa est une joueuse de football avant tout. Elle n’apprécie pas d’être réduite à son apparence. Plus jeune, elle était très sensible sur ce point. Elle s’est même demandé plusieurs fois si elle devait poster sur les réseaux sociaux uniquement des photos d’elle en train de taper dans un ballon. «J’ai finalement décidé de ne pas le faire. Pourquoi devrais-je changer pour des gens qui ne me connaissent même pas? Si je veux me maquiller pour un match, je le fais.» Avant de rajouter: «Les femmes ont le droit de faire ce qu’elles veulent!»