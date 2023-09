Alison Wheeler aime qu’on ne sache pas trop ce qu'elle va dire

Oui. C’est un des bons côtés de la télévision. J’ai un tout petit peu moins besoin de me présenter. En même temps, j’ai l’impression de devoir tout recommencer parce que la scène est quelque chose de différent. C’est plus intime et je n’ai plus la béquille de l’actualité. C’est beaucoup plus impudique. Cet exercice m’amuse et je suis contente de pouvoir parler plus longtemps de moi et d’avoir plus d’espace.