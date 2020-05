«Les Marseillais»

Alix dans le viseur d’un syndicat policier

Après avoir insulté des membres des forces de l’ordre, la candidate des «Marseillais» pourrait être visée par une plainte du ministère français de l’Intérieur.

Assise dans une voiture, Alix passe devant des membres des forces de l’ordre en train d’effectuer un contrôle. «C’est fou de toujours contrôler que des Noirs et des Arabes, bande de fils de pute. Désolée pour ma vulgarité», entend-on dire l’ex de Benjamin Samat. Les paroles de la candidate ont mis le secrétaire général du syndicat dans une colère noire.

«Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux ces derniers mettant en exergue la haine à l’encontre des forces de l’ordre, laissant penser que ce ne sont que des propos vulgaires alors que ce sont avant tout des propos délictueux à l’encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent», a indiqué Yves Lefebvre dans une lettre adressée à Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur français, rapporte l’AFP.

Il a demandé au premier flic de France de «tout mettre en oeuvre pour rechercher et interpeller les auteurs de ces publications absolument intolérables» et de «déposer plainte pour qu’ils soient traduits devant la justice pour outrage et incitation à la haine contre les représentants des forces de l’ordre».