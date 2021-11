Confidences : Alix s’est nourrie dans les poubelles

Avant de se lancer dans la téléréalité, l’influenceuse française a vécu des périodes de galère.

Si plus de 2 millions d’abonnés suivent son fastueux train de vie sur Instagram, Alix Desmoineaux n’a pas toujours connu le luxe. Avant d’être révélée dans la 4e saison de «La villa des cœurs brisés», en 2018, la Française de 28 ans, qui vit désormais en Espagne, a vraiment galéré. «Avec mon premier copain, on a eu une situation assez compliquée. On n’avait pas trop les moyens. On ne mangeait pas toujours comme on voulait. On vivait avec un frigo vide», a-t-elle confié au blogueur Jeremstar dans une vidéo sur YouTube, dimanche 14 novembre.