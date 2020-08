Los Angeles

Alizée Gaillard est enceinte de son premier enfant

Le mannequin valaisan, installé en Californie, donnera naissance à une fille au mois de décembre.

«Nous sommes tellement ravis de partager cette nouvelle incroyable avec vous! Nous attendons une fille pour décembre, a écrit Alizée, qui mène une carrière de mannequin et d’actrice. Aussi loin que je me souvienne, j’ai voulu être maman et ce jour est arrivé. J’ai mis mes réseaux sociaux sur pause pendant trois mois pour me concentrer sur ma grossesse et je suis heureuse d’être de retour.»