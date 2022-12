Mariah Carey en concert dans le métavers

Mariah Carey : «All I Want For Christmas Is You» résonnera aussi dans le métavers

La New-yorkaise Mariah Carey débarque avec des spectacles de Noël dans le jeu Livetopia.

La chanteuse Mariah Carey est l’artiste féminine qui a vendu le plus d’albums au monde, plus de 200 millions. Imago

Si Mariah Carey n’a pas obtenu le droit d’être la reine de Noël sur Terre, peut-être qu’elle la deviendra dans un monde numérique. Elle s’apprête en effet à faire une entrée fracassante dans le métavers, avec pas moins de quatre concerts virtuels, programmés du 21 au 24 décembre 2022, à 19h, sur Livetopia de Roblox. La plateforme collaborative de jeux vidéo n’en est pas à son coup d’essai en matière de shows musicaux. Elle a déjà accueilli ceux d’Elton John, Lizzo, The Chainsmokers ou encore celui de Lil Nas X, vu 33 millions de fois.

Lors de ses prestations, la New-yorkaise de 53 ans interprétera ses plus grands succès. Elle chantera inévitablement son indémodable tube «All I Want For Christmas Is You», sorti en 1994, qui est en ce moment le plus écouté en Suisse et le cinquième morceau le plus streamé dans le monde sur Spotify. «Noël est ma période préférée. Cette année, je voulais faire quelque chose de différent pour célébrer les fêtes. Mes enfants et moi vivons pour Roblox, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de créer cette expérience festive et pour tout le monde dans le métavers», s’est réjouie la star au passé rock dans un communiqué.

On signalera que dans la vie réelle, Mariah Carey donnera ces prochains jours deux concerts à Toronto et deux à New York. Ces derniers, qui se tiendront au Madison Square Garden, seront filmés et feront l’objet d’une émission spéciale de deux heures, intitulée «Merry Christmas to All!» qui sera diffusée sur CBS et Paramount+ le 20 décembre 2022.