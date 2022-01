Olivia Munn trouve dur d'allaiter

Olivia Munn : «Allaiter, c’est vraiment dur»

Maman d’un petit garçon, l’actrice américaine Olivia Munn a beaucoup mal à lui donner le sein.

La star, qui avait fait jaser à cause de ses lèvres étrangement gonflées, a ensuite posté une photo des compléments alimentaires qu’elle a essayés et qui n’ont pas répondu à ses attentes. «Y a-t-il d’autres mamans qui prennent tous les suppléments possibles, mais qui produisent à peine du lait?» a-t-elle demandé à sa communauté. On ignore quels conseils elle a reçus…