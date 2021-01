France : Allaiter ou picoler: Shy’m face à un dilemme

La chanteuse française, enceinte de son premier enfant, s’interroge sur ses comportements de future maman.

Parmi les centaines de conseils, celui de la chanteuse Lio, mère de quatre filles et de deux garçons, est sorti du lot: «J’ai bu un verre à chaque repas pour tous mes enfants. Et j’ai mangé du curry et du piment. Je ne pense pas que les mamans rastafari arrêtent de fumer ni les mamans africaines de manger épicé. Sois simplement heureuse!» Ce à quoi Shy’m a répondu: «Merci. Le vrai problème est de s’arrêter à UN verre.» Peu après, dans un autre post, elle a aussi remercié toutes les mamans qui ont «essayé de lui remonter le moral» avec leurs tuyaux face à ce dilemme.