Galaxus se moque de l'AfD dans une publicité virale et suscite la controverse

Grâce à un clip publicitaire, Galaxus rencontre un immense succès en Allemagne, et devient la nouvelle bête noire de l'électorat de l'AfD.

Allemagne : Avec un clip anti-AfD, Galaxus s'attire des ennuis

La filiale de Migros, Digitec Galaxus, ambitionne une forte croissance en Allemagne et investit massivement pour y parvenir, notamment dans un nouveau centre logistique. Dans ce pays voisin, Galaxus se bat pour gagner des parts de marché face à des géants comme Amazon.

Grâce à une nouvelle campagne publicitaire, le site de vente en ligne suisse suscite actuellement un vif intérêt en Allemagne. Parallèlement, il fait également face à de nombreuses critiques.

Dans une vidéo, Galaxus fait allusion à l'AfD et semble se moquer du parti et de sa cheffe de groupe parlementaire, Alice Weidel. La vidéo montre une actrice jouant au jeu «Qui suis-je?». Elle a un morceau de papier sur le front et tente de deviner le mot qui y est inscrit.

«Est-ce que les idiots votent aussi pour moi?»

Elle pose des questions qui font manifestement allusion à Alice Weidel: «Suis-je plus queer que je ne le parais?», «Ai-je plus de succès dans certaines régions d'Allemagne?» et enfin: «Est-ce que les idiots votent aussi pour moi?» Lorsqu'elle pense connaître la réponse, elle dit: «Alors je suis Alice...» Le son se coupe et l'actrice a un haut-le-cœur. Lorsqu’elle comprend que la réponse est fausse, elle s’exclame avec soulagement: «Ouf! Alors, je suis Galaxus.»

Avec cette publicité, Galaxus fait sensation en Allemagne. youtube.com/Galaxus

La publicité est devenue virale. Sur YouTube et TikTok, dix millions de personnes l'ont déjà vue. L'AfD l'a également remarquée. Le chef du parti à Hambourg, Dirk Nockemann, a qualifié la publicité de «diffamation» et de «leçon de morale de la gauche woke» auprès du «Hamburger Abendblatt».

Galaxus ferait de la «publicité anti-AfD de mauvais goût» et marquerait ainsi un «but contre son camp embarrassant». Dans les commentaires de la vidéo, les avis sont partagés. Tandis que certains félicitent Galaxus, d'autres critiquent son ingérence dans la politique.

«Plus jamais Galaxus»

Un utilisateur écrit: «Galaxus? Plus jamais. Celui qui ne peut pas être politiquement neutre ne mérite pas non plus d'être pris en considération.» Un autre utilisateur écrit: «Compte Galaxus supprimé. Merci pour la prise de position.» Sur TikTok, quelqu'un qualifie déjà Galaxus de nouvel ennemi juré de la droite.

La raison pour laquelle l'actrice fait le lien avec Galaxus après avoir mentionné Alice Weidel n'est pas claire. On ne sait pas non plus si la boutique en ligne s'oppose à la politique de l'AfD. Sollicitée par «20 Minutes», l'entreprise a refusé de répondre aux questions concernant le message et le format de la vidéo.

Au printemps, Galaxus avait déjà lancé sa campagne «Qui suis-je?». À cette époque, un clip mettant en scène une jeune femme blonde, que beaucoup ont comparée à Alice Weidel, avait été diffusé. Des critiques avaient alors accusé Galaxus de faire campagne pour l'AfD peu avant les élections fédérales…

( pmi )