Deux soldats américains soupçonnés d’un homicide en Allemagne

Dans la nuit de samedi à dimanche, une altercation a éclaté entre plusieurs personnes lors de la fête foraine de la petite ville de Wittlich, située dans l’Etat de Rhénanie-Palatinat, entre Trèves et Coblence. Durant cette bagarre, «un homme de 28 ans a été poignardé à mort», et «quatre personnes, deux hommes et deux femmes, se sont éloignées de la scène de crime», a relaté la police, citant des témoins.