Allemagne: Syriens accusés d’avoir planifié un attentat en Suède

Deux frères syriens ont été mis en accusation en Allemagne pour avoir planifié une attaque à motivation islamiste contre une église en Suède en réaction à des actes de profanation du Coran dans le pays, a annoncé mercredi le parquet de Hambourg. Les deux frères de 29 ans et 24 ans ont été arrêtés en avril, l’un dans le nord et l’autre le sud de l’Allemagne, et sont depuis en détention provisoire.