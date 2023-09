Enquête après des sabotages sur des voies ferrées en Allemagne

Le sabotage a provoqué des annulations et des retards dans le trafic très dense entre Hambourg et Berlin et dans la région. (Photo d’illustration)

Sabotage revendiqué

Le sabotage a provoqué le chaos, la compagnie allemande de chemins de fer Deutsche Bahn faisant état d’annulations et de retards dans le trafic très dense entre Hambourg et Berlin, et dans le reste de la région. Une lettre anonyme publiée sur le site d’extrême gauche Indymedia a revendiqué l’action, affirmant que le «sabotage» avait été effectué pour protester contre «l’exploitation néocoloniale et l’extraction de matières premières qui détruisent la terre».