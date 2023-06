La justice allemande ouvre une enquête contre le chanteur du groupe Rammstein

L’affaire a débuté fin mai avec le témoignage d’une Irlandaise de 24 ans accusant le chanteur et parolier du groupe de l’avoir droguée et agressée sexuellement à l’issue d’un concert le même mois en Lituanie. D’autres jeunes femmes ont ensuite témoigné, décrivant toutes peu ou prou le même scénario.

Photographiées et filmées pour qu’il puisse faire son choix

Appel au boycott de ses concerts à Berne

Groupe germanophone le plus célèbre et l’une des formations de metal les plus réputées du monde, Rammstein effectue actuellement une tournée des stades européens. En Autriche et en Suisse, des appels au boycott ont été lancés.