Allemagne: Le gouvernement veut faciliter le changement de genre

Cette décision «constitue un grand moment pour les personnes transgenres et intersexes en Allemagne», s’est félicitée la ministre de la Famille, Lisa Paus. Le projet sur «l’autodétermination du genre», qui doit encore être soumis au Parlement, vise à «faciliter le changement de genre et de prénom à l’état civil pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires», ont précisé ses services, dans un communiqué. Il suffira de remplir une déclaration auprès de l’état civil pour changer de prénom et de genre.