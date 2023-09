Le prince Harry perd une séance de tir au but à la télé

Le prince Harry a perdu une séance de tirs au but contre le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors de l’inauguration des Jeux Invictus, une compétition internationale pour les soldats blessés, à Düsseldorf, dans l’ouest de l’Allemagne. Le Duc de Sussex a affronté Boris Pistorius et deux athlètes lors d’une séquence diffusée en direct sur l’émission «Die Aktuelle Sportstudio», de la télévision publique allemande ZDF, samedi en fin de soirée.

Harry n’est pas parvenu à marquer, malgré six tentatives, tandis que Boris Pistorius, ancien ministre des Sports de l’Etat allemand de Basse-Saxe (nord), a visé correctement à deux reprises. La séance s’est déroulée sur le plateau de l’émission, un écran quadrillé avec deux ronds noirs, sur lesquels les joueurs devaient viser pour remporter un point, faisant office de cages.

Retentissante défaite

Alors qu’il avait promis de porter un maillot de l’Allemagne s’il perdait la séance de tirs au but, Harry a finalement opté pour une écharpe du club de Mayence, car aucun maillot de la Mannschaft n’a été trouvé sur place. Le Duc a mis l’écharpe et souri, alors que la foule applaudissait. Mayence est l’ancien club de l’actuel manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Boris Pistorius, nommé en début d’année, doit gérer certains dossiers brûlants, comme les aides militaires envoyées par Berlin à l’Ukraine, ou le chantier du renforcement de l’armée allemande via un fonds de 100 milliards d’euros. L’Allemagne a éliminé l’Angleterre aux tirs au but lors de la Coupe du monde 1990 et de l’Euro 1996.