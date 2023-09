Macklemore a été refoulé du Berghain à Berlin

Macklemore a beau avoir signé des tubes planétaires tels que «Can’t Hold Us» (plus de 2 milliards d’écoutes sur Spotify), «Thrift Shop» ou «These Days» (tous deux streamés plus d’un milliard de fois), certaines choses lui sont encore refusées. Comme l’entrée du Berghain à Berlin. Le rappeur américain, qui s’est produit au Gampel Open Air (VS) en août 2023, en a fait la cruelle expérience le 9 septembre 2023 quand il a voulu s’y rendre après son concert en tête d’affiche au Lollapalooza dans la capitale allemande.