France et Allemagne ont le devoir de s’entendre

Paris et Berlin forment «un couple très important pour l’Europe» en dépit des désaccords récents, a estimé mardi le chancelier Olaf Scholz à l’issue d’un séminaire franco-allemand à Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. La France et l’Allemagne forment «un couple très important. Il y a parfois des perspectives différentes sur certaines questions, mais il est possible de développer un point de vue commun», a souligné le dirigeant allemand lors d’une conférence de presse. «Nous avons le devoir, je dirais moral, politique, historique, de bâtir des voies communes pour avancer pour nos deux pays et pour notre Europe», a renchéri le président français Emmanuel Macron au cours de cette conférence. «Une Europe plus forte et plus unie est indispensable et pour cela une Allemagne et une France plus proches sont une condition nécessaire», a-t-il martelé. «Si la France et l’Allemagne ne savent pas s’entendre, l’Europe est bloquée», a encore observé le président français.