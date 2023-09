Retour vers le futur

Le design rappelle celui de la Manta CC, et pour cause: il s’agit d’un avant-goût de la première voiture compacte exclusivement électrique d’Opel, qui fera ses débuts en 2025 et dont le nom reprendra celui de cette légende de l’histoire automobile.

Mais l’Experimental n’a rien de rétro, elle a plutôt pour mission d’illustrer l’avenir stylistique de la marque. Le logo en forme d’éclair, mis en valeur par un éclairage, est un des nombreux jeux de lumière qui remplacent les éléments chromés. Le concept car se veut d’ailleurs minimaliste: exit les rétroviseurs, ce sont des caméras à 180 degrés situées sur les montants C qui transmettent les informations dans l’habitacle. Le panneau solaire du toit alimente les éléments lumineux. Des canaux dirigeant les flux d’air à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un diffuseur arrière, améliorent quant à eux l’aérodynamisme.

Comme souvent, tous les détails du concept ne seront pas forcément produits en série. Les portières avant et arrière s’ouvrant à 90 degrés en se faisant face, par exemple, risquent de passer à la trappe. Mais une chose est sûre: le modèle de série sera basé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis. Côté moteur, on table entre 160 kW/217 ch et 285 kW/387 ch; côté batterie, on peut espérer une autonomie de 500 à 700 kilomètres.