Allemagne: Suspecté d’avoir fait un tract antisémite, l’élu doit s’expliquer

Le contenu du texte, publié par le quotidien «Süddeutsche Zeitung», est «inhumain, carrément dégoûtant», a réagi, auprès du même journal, le ministre-président de Bavière Markus Söder, actuellement en pleine campagne pour les élections régionales du 8 octobre. Hubert Aiwanger, N°2 du gouvernement régional et également ministre de l’Économie, doit «tout simplement clarifier les choses et les expliquer publiquement».

Un «entretien d’embauche» à Dachau

Le texte, publié par le journal, se voulait apparemment une réaction à un concours organisé sur l’histoire allemande. Il appelait à participer à un concours visant à déterminer «qui est le plus grand traître à la patrie».

Il n’a «rien produit de tel»

Les témoins cités par le journal, qui ont souhaité garder l’anonymat, ont indiqué que Hubert Aiwanger n’avait pas nié, à l’époque, la paternité du texte et avait «été puni», sans être exclu du lycée. Le politicien fait savoir au quotidien, par l’intermédiaire d’un porte-parole, qu’il n’avait «rien produit de tel» et qu’il prendrait «des mesures juridiques contre cette campagne de dénigrement, y compris des demandes de dommages et intérêts» en cas de publication.