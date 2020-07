Coronavirus

Allemagne: tests pour les voyageurs revenant de régions à risque

Le gouvernement allemand veut absolument éviter que les voyageurs de retour des régions à risque déclenchent de nouvelles chaines d’infection.

Garder le contrôle

«Si nous avons maintenant, en été, un niveau d’infections plus élevé (…) en raison de notre comportement durant nos loisirs ou nos vacances, alors il sera d’autant plus difficile de contrôler la situation cet automne», a mis en garde M. Braun estimant que les nouveaux cas devaient durablement descendre «nettement en dessous de 500» par jour. Et il a appelé instamment les Allemands à respecter les règles de distanciation et d’hygiène.