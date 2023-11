Allemagne: Trafic interrompu à l’aéroport de Hambourg

Le trafic sur l’aéroport de Hambourg dans le nord de l’Allemagne a été interrompu samedi soir en raison d’une vaste opération de police liée à une prise d’otage, ont indiqué les forces de l’ordre locales. «Des incidents se produisent actuellement sur le tarmac de l’aéroport de Hambourg. Une importante opération de police est en cours», a indiqué la police hambourgeoise sur son compte X (ex-twitter). «Nous partons du principe qu’il s’agit d’une situation de (prise) d’otage», a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails à ce stade.

Une possible prise d’otages

Selon des médias allemands, un homme armé a enfoncé un portail de l’aéroport et pénétré sur le tarmac. Il aurait tiré deux fois en l’air et détiendrait deux enfants en otage dans son véhicule, a affirmé le journal populaire Bild, citant des sources policières.

Auparavant, l’épouse du conducteur de la voiture s’était présentée à la police pour un possible enlèvement d’enfant, a-t-il ajouté. La police est présente sur place avec des forces spéciales et un hélicoptère. Parallèlement, l’aéroport a publié sur son site internet un message annonçant qu’aucun atterrissage ou décollage n’était possible en raison d’une intervention policière, là aussi sans donner de précisions.