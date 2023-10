Allemagne: Un échafaudage s’effondre, cinq ouvriers sont tués

Cinq ouvriers sont morts après l’effondrement d’un échafaudage sur un important chantier à Hambourg, ville portuaire du nord de l’Allemagne, et plusieurs personnes sont portées disparues, a indiqué lundi un porte-parole des pompiers. Les causes de l’accident sont encore inconnues, a-t-il ajouté. «Plusieurs personnes se trouvent ensevelies sous l’échafaudage et sont considérées comme disparues», a précisé le porte-parole.