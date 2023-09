Allemagne: Un Romand de 24 ans tué lors d’une course automobile

«Nous restons bouche bée et sommes tous encore sous le choc.» Ces mots sont ceux des organisateurs d’un rassemblement automobile qui se tenait ce week-end à Zweibrücken, dans le land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. «Un accident tragique a entraîné la mort lors de notre événement, ont-ils expliqué sur les réseaux sociaux. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, un participant a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons inconnues et un accident s’est produit sans aucune influence extérieure.»

«Malgré l’arrivée immédiate des pompiers, du médecin urgentiste et des ambulanciers, toujours postés directement sur le trajet et qui ont fait de leur mieux, le conducteur est décédé sur les lieux. Même un hélicoptère de sauvetage appelé sur place, également piloté par un médecin urgentiste et arrivé après quelques minutes, n’a plus été en mesure d’aider», ajoutent les organisateurs, qui ont annulé la suite des événements prévus.