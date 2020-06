Actualisé il y a 14min

Football

Allemagne: vers un sprint haletant

Cette saison, la «bande des cinq» (Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Mönchengladbach) a creusé l'écart. Problème: Il n’y a que quatre qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.

Julian Nagelsmann, entraîneur de Leipzig en pleine lutte pour l’Europe. KEYSTONE

«Honnêtement, la deuxième place, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est la Ligue des champions». Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, a donné le ton de la course-poursuite acharnée qui opposera son équipe à Leverkusen et Mönchengladbach lors des deux dernières journées de Bundesliga.

Pour le Bayern Munich (76 points) déjà assuré du titre, et pour le Borussia Dortmund (66 pts), l'affaire est dans le sac: ils joueront à coup sûr la plus prestigieuse compétition européenne en 2020-2021. Mais les deux dernières journées, ce samedi et le samedi 27, seront décisives pour le RB Leipzig (63 pts), le Bayer Leverkusen (60 pts) et le Borussia M'Gladbach (59 pts).

L'accès à la lucrative épreuve de l'UEFA n'est pas seulement un enjeu sportif. C'est aussi un élément essentiel du développement de ces trois clubs ambitieux, aux moyens cependant encore limités par rapport aux grands d'Europe et affectés par la crise du coronavirus.

Leipzig à l'épreuve du feu

Le RB Leipzig, champion d'automne à la fin des matches aller, joue très gros samedi, à domicile contre Dortmund. S'il gagne, il s'assure mathématiquement l'accès à la Ligue des champions, et prend au moins provisoirement la deuxième place. S'il perd, il n'aura plus aucun droit à l'erreur pour la dernière journée!

Les Saxons se sont mis tout seuls en danger en concédant un nul 2-2 dans le temps additionnel au barragiste Düsseldorf mercredi, après avoir mené 2-0 jusqu'à la 87e minute.



Le RB, qualifié pour les quarts de finale de l'actuelle édition, qui se terminera en août au Portugal sous forme de tournoi à huit, devra aussi surmonter le choc psychologique de l'annonce jeudi du transfert de son buteur fétiche Timo Werner à Chelsea. En vertu des règles fixées par l'UEFA, le joueur déjà auteur de 26 buts en Bundesliga cette saison ne devrait pouvoir finir la C1 en août ni avec Leipzig ni avec Chelsea (qui doit jouer encore un huitième de finale retour contre le Bayern après avoir perdu 3-0 à Londres à l'aller).

Pas de joker pour Gladbach

Leader du championnat d'octobre à début décembre, actuellement cinquième un point derrière Leverkusen, Mönchengladbach ne doit rien lâcher et juste espérer que ses concurrents feront un faux pas. Sans leurs deux meilleurs buteurs Alassane Pléa (problème musculaire) et Marcus Thuram (blessé à la cheville), les «Poulains» ont battu Wolfsburg 3-0 mardi, grâce à un doublé de Jonas Hofmann, qui a su faire oublier les deux Français, pour qui la saison est terminée. «On ne peut pas passer sous silence que des joueurs importants nous ont manqué ces deux ou trois derniers matches, et qu'ils manqueront encore», admet Hofmann.

Mais son coéquipier Matthias Ginter, l'arrière central de la sélection allemande, mets bien les choses au clair: «La Ligue des champions est évidemment notre objectif. Avant la saison, nous aurions signé pour une cinquième place, mais au vu de la saison que nous avons faite, nous allons tout donner pour terminer quatrièmes.»

Quatrième, le Bayer des pépites Kai Havertz et Moussa Diaby tient son destin entre les mains. Il lui reste un déplacement à Berlin contre le Hertha et la réception de Mayence, actuel 15e, pour valider son ticket pour la compétition reine. S'il y parvient, ce sera sa deuxième Ligue des champions consécutive: le club a été éliminé cette saison en phase de poules et reversé en Ligue Europa, où il est toujours en lice. Il doit jouer à domicile un quart de finale retour contre les Rangers (victoire 3-1 à Glasgow à l'aller), reporté en mars en raison de l'épidémie de Covid-19.