Allemagne: Les violences sexuelles bientôt un crime de guerre

Selon la ministre allemande de la Famille, Lisa Paus, les violences sexuelles, avant tout contre les femmes, «ont longtemps été utilisées comme une arme tactique dans les guerres du monde entier et par les terroristes».

Les violences sexuelles dans les zones de conflit, n’importe où dans le monde, pourront désormais être poursuivies comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité devant la justice allemande, selon un projet de loi adopté, mercredi, à Berlin. Le gouvernement de centre gauche a approuvé une proposition du Ministère de la justice, qui élargit la définition des crimes de guerre et crimes contre l’humanité aux agressions sexuelles, à l’esclavage sexuel et aux interruptions forcées de grossesse.