Espagne : Allemand condamné pour le meurtre de sa femme et d’un de ses fils

Thomas H. a écopé de la perpétuité pour avoir tué à coups de pierre, en avril 2019, son épouse et son fils aîné sur l’île espagnole de Tenerife. Son autre fils s’était échappé pour donner l’alerte.

Un Allemand a été «condamné à la prison permanente révisable», équivalent en Espagne de la perpétuité, jeudi, pour le meurtre de sa femme et d’un de leurs fils à coups de pierre, dans une grotte de l’île de Tenerife, aux Canaries, en 2019, a annoncé un tribunal de l’archipel.

Le 23 avril 2019, Thomas H., alors âgé de 43 ans, «avait conduit intentionnellement son épouse et ses deux enfants, de 10 et 7 ans, dans une grotte, entre deux ravins d’une zone montagneuse, «où ils ne pouvaient recevoir de l’aide», dans la commune d’Adeje, au sud de l’île. C’est là qu’il avait «frappé» son épouse à plusieurs reprises, «de ses mains et à l’aide d’une pierre», jusqu’à la tuer, a précisé la Cour dans son verdict.