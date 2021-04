France : Aller au musée, oui, mais à condition de donner son sang

Près de 200 personnes ont pu visiter le Musée d’art moderne, à Strasbourg, lundi, en échange d’un don de sang. L’opération devrait être renouvelée.

Collectes annulées

Une bonne nouvelle pour l’Établissement français du sang (EFS). Depuis le début de la crise sanitaire, «l’approvisionnement devient de plus en plus difficile à cause des annulations de collectes» notamment dans les universités et les entreprises, avec l’essor des cours à distance et du télétravail, explique le Dr Eric Hetzel, responsable adjoint des prélèvements pour le département du Bas-Rhin.