Santé : Allergies et orages ne font pas bon ménage

Certains climats extrêmes intensifient les réactions allergiques chez les personnes sensibles, selon des experts. Explications d’un phénomène potentiellement dangereux.

La problématique est constatée surtout à la campagne. 20min/Lecteur reporter

L’asthme lié aux orages est un phénomène qui peut avoir des conséquences dramatiques, selon une étude publiée récemment dans la revue spécialisée «Multidisciplinary Respiratory Medicine», qui se base sur plusieurs rapports publiés en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord.

L’événement le plus grave est survenu le 21 novembre 2016 dans la région de Melbourne, au cours duquel dix personnes sont décédées et environ 10’000 patients ont été soudainement admis aux urgences pour des crises d’asthme. «C’est la première fois dans le monde qu’un événement d’une telle ampleur se produisait», déclare Peter Schmid-Grendelmeier, chef du service d’allergologie de l’Hôpital universitaire de Zurich, interrogé par nos confrères du Tages-Anzeiger. Néanmoins, il a déjà entendu parler de certains patients et patientes en Suisse qui ont eu une crise d’asthme aiguë après une tempête.

Plusieurs conditions

Pour que le phénomène tant redouté se produise, il faut réunir plusieurs facteurs. D’une part, il faut des conditions météorologiques particulières et, en même temps, une forte concentration de pollen, principalement de graminées. «Au début de l’orage, la concentration de pollen augmente rapidement près du sol, car de forts vents descendants et la pluie amènent le pollen des graminées des couches d’air supérieures vers les couches d’air proches du sol», explique Regula Gehrig de MétéoSuisse.

En raison de la forte humidité de l’air, les innombrables pollens se gorgent d’eau et éclatent. Il en résulte de minuscules particules allergènes qui, lorsqu’elles sont inhalées, peuvent pénétrer encore plus profondément dans les poumons que les grains de pollen entiers à l’origine. «Un front orageux peut donc avoir des effets néfastes sur les personnes souffrant d’allergies et déclencher des difficultés respiratoires et des crises d’asthme», indique Peter Schmid-Grendelmeier.

Comment se protéger

«Si vous souffrez d’une allergie au pollen, il est préférable de rester à l’intérieur à l’approche d’un orage et de fermer impérativement les fenêtres», révèle Roxane Guillod, experte d’aha! Centre d’allergie suisse.

Il est également recommandé aux personnes allergiques et asthmatiques de suivre les prévisions météorologiques et polliniques. Si l’on se trouve malgré tout dans un orage, les personnes concernées devraient inspirer par le nez en se protégeant avec un tissu et expirer par la bouche, sans filtre, afin de protéger les voies respiratoires.

«Il est prouvé que le changement climatique entraînera à l’avenir des situations météorologiques extrêmes avec des vagues de chaleur et des précipitations plus intenses, dont probablement davantage d’orages. En outre, la saison pollinique pourrait être décalée, plus intense et plus longue en raison des températures plus élevées», précise Alexander Möller, responsable de la pneumologie à l’Hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle.

La pollution due à la circulation pèse également sur les villes pendant les mois d’été. «Les substances chimiques modifient les structures de surface des grains de pollen ainsi que leurs protéines à l’intérieur de l’enveloppe, ce qui les rend plus allergènes. Cela provoque des réactions allergiques nettement plus fortes dans les voies respiratoires», explique Schmid-Grendelmeier. En outre, l’ozone irrite les voies respiratoires, aggravant encore la situation.