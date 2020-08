Genève

«Allez les mams! On court avec bébé»

Faire du sport sans quitter son enfant: c’est le concept de la Gym Poussette. Une capsule d’été proposée gratuitement par la Ville, deux fois par semaine à la Perle du Lac.

Chaque semaine, l’équipe de Gym Poussette accueillent entre 10 et 15 personnes par séance.

«Bravo les mams!» C’est ainsi que Steeve Louissaint et Lionel Marie Lucie encouragent les mères qui participent à leurs séances bihebdomadaires de Gym Poussette. Au programme: du sport avec bébé. Cette activité qui s’adresse aux nouveaux parents, papas et mamans confondus, est proposée jusqu’à la fin du mois d’août par la Ville de Genève comme capsule d’été 2020. L’équipe de Gym Poussette donne rendez-vous aux parents tous les mercredis de 14h30 à 15h30 et tous les dimanches de 10h30 à 11h30 à la Perle du Lac. Les séances sont gratuites, mais sur inscription.