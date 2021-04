Football - «Allez mourir, toi et ton père»

Nick Pirlo (à g.) et son père Andrea vivent des moment difficiles.

Pire encore, la Juve est désormais au coude à coude avec Naples et l’AC Milan pour obtenir une place en Ligue des champions l’année prochaine.

Menaces et insultes quotidiennes

«Allez mourir, toi et ton père». Voilà un des messages reçus par le jeune homme et partagé cette semaine sur les réseaux sociaux.

Face à l’ampleur des menaces et insultes qu’il reçoit quotidiennement, Nick Pirlo a décidé de rendre publiques les attaques dont il est victime.

«Je ne suis pas une personne qui juge, je n'aime pas le faire, tout le monde a le droit de pouvoir dire ce qu'il veut, je suis le premier à le faire et je ne voudrais jamais que quelqu'un me prive de ma liberté d'expression.»

«Mes parents m'ont appris à avoir des idées et surtout à écouter celles des autres, mais je crois qu'il y a une limite et que cette limite est dépassée depuis un certain temps.»