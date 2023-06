Zurich: La police sort les armes pour un pistolet à eau

Sur une vidéo, on voit un agent sortir son arme et la pointer en direction du groupe. Les insultes et les moqueries fusent à l’égard des forces de l’ordre. «Allez, tire, espèce d’abruti, c’est un pistolet à eau!» peut-on notamment entendre. Les policiers ont malgré tout gardé en joue les hommes. La situation s’est calmée après quelques minutes. La police a saisi l’arme factice. «Les personnes ont ensuite été contrôlées et expulsées du périmètre», précise le porte-parole.