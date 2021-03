Zayn Malik : «Allez-vous faire foutre les Grammys»

Le chanteur Zayn Malik a poussé un coup de gueule contre la cérémonie qui aura bientôt lieu, où il n’a pas été nommé.

Connu pour son caractère bien trempé, Zayn Malik n’a pas mâché ses mots contre la 63e cérémonie des Grammy Awards, qui auront lieu lundi 15 mars 2021, à Los Angeles. Il faut dire que le chanteur, qui a sorti son nouvel album «Nobody Is Listening» le 15 janvier 2021, avant la date limite pour les nominations, n’y a été sélectionné dans aucune catégorie. «Allez-vous faire foutre les Grammys et tous les gens qui y sont associés. Si on ne sert pas des mains ou qu’on n’envoie pas des cadeaux, on a droit à aucune considération pour les nominations. L’année prochaine, je vous enverrai un panier garni», a balancé le Britannique de 28 ans sur Twitter , mardi 9 mars 2021.

Et Zayn a de quoi s’agacer encore plus quand on sait que son ex-collègue de One Direction, Harry Styles, a eu droit à trois nominations à la prestigieuse soirée, dont celle du meilleur album pop. Le coup de gueule du copain de Gigi Hadid ayant fait polémique sur le Net, il a tenu à clarifier ses propos. «Mon tweet n’avait rien de personnel ou au sujet de mon éligibilité. Il fait référence au manque de transparence dans le processus de nomination et de tout ce que cela implique comme le favoritisme, le racisme et les interactions sociales qui influencent les procédés de votes.» Ses fans ont été nombreux à le soutenir.