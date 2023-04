Elections à Genève: Alliance inédite de la droite au second tour de l’Exécutif

La droite part unie pour le second tour de l’élection au Conseil d’Etat, le 30 avril prochain. Alors que les partis n’avaient pas su se mettre d’accord au premier tour, cette fois, la volonté d’obtenir une majorité a été plus forte. Le PLR, Le Centre, l’UDC et le MCG ont constitué une alliance et soutiennent une liste commune. Leur choix s’est porté sur les deux candidates PLR Nathalie Fontanet et Anne Hiltpold, le représentant du MCG, Philippe Morel, la candidate du Centre, Delphine Bachmann et un des deux représentants de l’UDC, Lionel Dugerdil. Cette union est inédite. Jusque ’alors, Le Centre avait toujours refusé de s’associer à l’UDC, en raison de valeurs trop éloignées. Pierre Maudet, lui, a été exclu de l’alliance et continuera de faire cavalier seul.