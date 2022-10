Cinéma : Alliance inédite entre Netflix et des salles de cinéma

Le géant du streaming a passé un accord avec trois réseaux majeurs de cinéma américains, Regal, AMC et Cineworld, pour leur accorder cette exclusivité: les abonnés de la plateforme devront eux attendre jusqu’au 23 décembre pour voir le film à la maison. Le long-métrage sera projeté dans seulement 600 salles, essentiellement aux États-Unis et dans d’autres marchés comme la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Australie ou l’Allemagne, mais pas en France.

Petite révolution

«Je suis aux anges (…). Ces films sont faits pour faire vibrer le public, et je suis impatient de ressentir l’énergie de la foule», a réagi le réalisateur Rian Johnson, cité dans le communiqué. Netflix avait déboursé l’an dernier plus de 460 millions de dollars pour racheter les droits de la franchise «A couteaux tirés», qui a rencontré un franc succès au box-office.

«Continuer à co-exister»

Dans ce contexte, le réseau de salles AMC a salué ce mariage de raison. «Les salles de cinéma et les plateformes de streaming peuvent continuer à co-exister», a estimé son patron, Adam Aron, cité dans un communiqué, en souhaitant «plus de coopération entre AMC et Netflix».

En coordonnant la sortie d’une superproduction comme celle-ci, «les cinémas gagneront plus d’argent en ayant plus de titres à montrer, et, grâce à la plus grande résonance culturelle que ces films peuvent tirer d’une sortie en salle, ils finiront par être diffusés à un public plus large lorsqu’ils seront également visionnés sur des plateformes de streaming», a-t-il estimé.