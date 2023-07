France: Allier climat et croissance, la promesse du président des entrepreneurs

Le Medef a très largement élu jeudi son actuel numéro deux Patrick Martin pour présider l’organisation patronale durant les cinq années à venir. Il a immédiatement dit vouloir écrire aux syndicats pour réconcilier climat et croissance. Patrick Martin a remporté 73,18% des voix des grands électeurs du Medef, contre 26,82% à sa rivale Dominique Carlac’h, qui était vice-présidente dans l’équipe sortante. Le taux de participation a dépassé 90% alors que le corps électoral avait beaucoup augmenté par rapport à la dernière élection.

Dresser «un diagnostic partagé»

«Ma première mission va être d’écrire à tous mes homologues dorénavant des syndicats et des organisations patronales pour que nous nous accordions sur ce qui me paraît être l’équation fondamentale pour notre pays pour les prochaines années, à savoir réconcilier le climat et la croissance», a déclaré à la presse le nouveau président élu du Medef.