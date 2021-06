États-Unis : Allison Mack, héroïne de la série «Smallville», écope de 3 ans de prison

La comédienne américaine a été condamnée mercredi à Brooklyn pour avoir servi de rabatteuse au gourou d’une secte avide d’esclaves sexuelles.

L’accusation avait recommandé une peine d’une durée inférieure à celle prévue par la loi, soit entre 14 et 17 ans et demi d’emprisonnement, pour tenir compte de la participation de la comédienne à l’enquête.

Allison Mack (38 ans) a fourni à l’équipe du procureur fédéral de Brooklyn des informations précieuses sur le fonctionnement de DOS et sur les agissements de Keith Raniere. Elle a raconté que le gourou incitait ses collaboratrices de l’organisation à recruter des femmes et à leur ordonner d’avoir des relations sexuelles avec lui.

Marquées au fer rouge

«J’ai honte de la façon dont je me suis conduite»

Keith Raniere a été condamné, en octobre 2020, à 120 années d’emprisonnement pour son rôle dans DOS et dans NXIVM (prononcer Nexium), une autre organisation beaucoup plus importante, qui a vu passer des milliers de personnes dans ses formations et séminaires, entre 1998 et 2018.