Genève

Allocations de rentrée scolaire plus faciles à demander

Pour la première fois, l’aide financière de la Ville octroyée à certains parents peut être obtenue en ligne. La démarche vise à améliorer l’accès aux prestations sociales.

Cette aide est de 130 francs par an et par enfant qui fréquente l’école primaire, et de 180 fr. pour ceux au cycle d’orientation. Illustrée par le dessinateur Zep, une carte électronique utilisable durant sept mois permet d’effectuer des achats dans des magasins partenaires, pour des équipements informatiques à vocation éducative, des vêtements de sport et diverses fournitures scolaires.