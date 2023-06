Votations (GE): Allonger le congé des nouveaux parents: le projet divise

Getty Images/iStockphoto

Avancée sociale? Coûts rédhibitoires? Vie familiale améliorée? Péjoration de l’économie? Le congé parental fait l’objet de vifs débats depuis des années. Les Genevois voteront dans deux semaines sur une initiative des Vert’libéraux qui garantirait le financement de 24 semaines de congé via une cotisation salariale de 0,15% à 0,2% pour les employés et les employeurs. Cette assurance parentale accorderait alors 16 semaines à l’un des parents, et 8 à l’autre, que se soit au sein de couples hétérosexuels, arc-en-ciel ou adoptifs. S’il le souhaite, un des conjoints pourra aussi céder deux semaine à l’autre.

Fracture gauche-droite, ou presque Le congé parental divise le monde politique genevois en deux camps classiques. À l’exception de l’UDC, toute la droite appelle à voter «oui» au projet. Les faîtières patronales, telles que la Fédération des entreprise romandes ou la Chambre de commerce, font de même. La gauche, par contre, s’y oppose et recommande le refus du projet. Une position qui est aussi celle des syndicats, à part Syna.

Un mieux sur le plan familial et professionnel

«Cela renforcera le lien enfant-parents; ces derniers pourront davantage s’épauler et s’impliquer ensemble dans l’accueil de leur bébé. C’est également un pas vers plus d’égalité entre femmes et hommes», lance Manuelle Pernoud, vice-présidente des Vert’libéraux. Le projet permettra aussi de mieux concilier vie de famille et travail, selon elle. «Il offrira de la flexibilité aux couples», dont les congés pourront être pris plusieurs mois après la naissance. Les semaines interchangeables entre parents vont aussi dans ce sens. À ce propos, les initiants montrent les crocs: «Penser que la femme sera inévitablement sous pression pour «céder» des congés à son homme, c’est une vision sexiste et infantilisante du couple.»

Seul syndicat à appuyer la mesure, Syna admet qu’il rêvait d’un congé plus long. Il salue cependant une alternative «pragmatique»: «Demander plus est pour l’instant voué à l’échec en votation; tandis que là, les chances de succès, et donc d’avancées sociales, sont réelles.» Co-président de la Fédération suisse des entreprises, Christophe Barman abonde: «Le choix de créer une assurance parentale est raisonnable. Son financement étant garanti, aucune entreprise ne refusera une telle mesure à son personnel.»

Menace sur les acquis sociaux

Ce dont doutent les opposants. «Dans les faits, les patrons ne seront pas liés à une loi, ni au plan cantonal, ni au plan fédéral, d’ailleurs; ils n’auront donc aucune obligation d’accepter ce congé parental», craint Valérie Buchs, de la Communauté genevoise d'action syndicale. Celle-ci assure aussi que les indépendants pourraient être exclus du dispositif. La gauche, qui avait déposé en 2019 au Grand Conseil un projet de 36 semaines, considère en sus que l’initiative ne va pas assez loin. La proposition qui se jouera dans les urnes, à la mi-juin, n’est à ses yeux qu’un «ersatz de congé parental».

L’Alternative et les syndicats y voient aussi un «leurre» qui «fragilise» un droit durement acquis: le congé maternité. Il est aujourd’hui de 16 semaines, au bout du lac. La possibilité qu’offre le texte soumis à votation de céder deux d’entre elles à son conjoint reviendrait à en diminuer la durée, calcule Jocelyne Haller, de SolidaritéS. Et selon cette dernière, ce sont les femmes qui en pâtiront: «On peut en effet craindre que le rapport de force joue en leur défaveur. Il y a donc objectivement un risque pour la condition de la femme, et cette disposition du texte pourrait être source de tension au sein des couples.»