Biodiversité : «Allons-nous ouvrir la COP15 sur des bases solides ou chancelantes?»

C’est à cette question que doit répondre la réunion de Nairobi ce mardi en négociant un accord afin de protéger la nature mise à mal par les activités humaines.

Protéger les terres et océans

Les 196 membres de la Convention pour la diversité biologique (CDB) de l’ONU – 195 Etats et l’Union européenne, sans les Etats-Unis – travaillent à un cadre mondial pour «vivre en harmonie avec la nature» d’ici 2050, avec une étape en 2030. Le temps presse, alors que les Etats ont échoué à tenir leurs engagements sur la dernière décennie et que la dégradation de la nature, qui fournit eau potable , air et nourriture, se poursuit à un rythme effréné.

Dans ce texte, que certains espèrent aussi ambitieux que l’Accord de Paris pour le climat, il est question de protéger a u moins 30% des terres et océans d’ici 2030 , de réduire les pollutions plastique et agricoles ou encore de s’assurer de la bonne mise en oeuvre des objectifs adoptés.

Financement

La question des financements sera au cœur des débats. A l’image de ce qui se passe dans les négociations internationales pour le climat, elle divise profondément pays en développement et pays développés. A la clôture de la réunion de Genève, une coalition de pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et centrale a créé la surprise en demandant «au moins 100 milliards de dollars par an dans un premier temps, puis 700 milliards de dollars par an d’ici 2030 et au-delà» aux pays riches, des sommes inatteignables selon ces derniers.